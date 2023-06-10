Нюша призналась, что не планировала становиться матерью во второй раз
Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, заявила, что не планировала становиться матерью во второй раз. Она опровергла слухи о желании родить третьего ребенка.
Исполнительница хита «Выше» занимается воспитанием дочери Симбы и сына Саффрона. Информацию о скором пополнении в семье она опровергает.
«Я, если честно, не планировала быть мамой и во второй раз. А третий? Мне сложно ответить на этот вопрос. На сегодняшний день хотелось бы проявиться как творческая личность», — цитирует ее журнал «Теленедели звезд».
Напомним, Нюша состоит в официальном браке. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Сивов.