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Нюша призналась, что не планировала становиться матерью во второй раз

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, заявила, что не планировала становиться матерью во второй раз. Она опровергла слухи о желании родить третьего ребенка.

Нюша призналась, что не планировала становиться матерью во второй раз
© Слово и дело

Исполнительница хита «Выше» занимается воспитанием дочери Симбы и сына Саффрона. Информацию о скором пополнении в семье она опровергает.

«Я, если честно, не планировала быть мамой и во второй раз. А третий? Мне сложно ответить на этот вопрос. На сегодняшний день хотелось бы проявиться как творческая личность», — цитирует ее журнал «Теленедели звезд».

Напомним, Нюша состоит в официальном браке. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Сивов.

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