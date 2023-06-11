Нюша решила перекраситься в блондинку

Певица Нюша опубликовала фотографию из салона красоты, в котором начала процесс преображения в блондинку. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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32-летняя певица показала свой новый имидж. Нюша решила стать блондинкой и постепенно красит волосы в салоне красоты. Стилист певицы заявил, что еще не завершил процесс: «Но мы скоро будем блондинкой».

Певица Нюша — мама двоих детей. В 2018 году она родила дочь Серафиму-Симбу. Роды прошли в Майами. В июле 2021 года артистка объявила о второй беременности. В декабре 2021 года Нюша стала мамой во второй раз – на свет появился ее сын Саффрон. Роды прошли в Дубае. Отец детей певицы Нюши — бизнесмен Игорь Сивов. В 2017 году артистка вышла замуж за предпринимателя.