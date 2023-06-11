Бывшая невеста Киркорова заявила, что певец пригрозил ей увольнением

Диджей и бывшая невеста Филиппа Киркорова Катя Гусева в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что музыкант грозится уволить ее после недавней свадьбы.

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«Он мне грозился, что сменит диджея. <…> Сказал: «Все теперь, ты уже при молодом человеке, занимайся семьей», — рассказала Гусева.

Вместе с этим девушка согласилась с мнением журналистов, что Киркоров «кинул обидку». Гусева предположила, что все равно будет играть на предстоящих больших концертах и гастролях Киркорова, так как делает свою работу «идеально». Диджей рассказала, что Киркоров ревниво относится к девушкам, которые с ним работают.

«Если ты с ним работаешь вместе, много времени находишься, он хочет, чтобы ты была всегда рядом. И другие мужчины рядом не нужны», — отметила Гусева.

При этом, отметила диджей, Киркоров дал ей дружеский совет, когда та задумалась о свадьбе. Тогда певец посоветовал бывшей невесте выходить замуж, если новый избранник ее действительно любит.