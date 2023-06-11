Бывшая невеста Киркорова заявила, что певец пригрозил ей увольнением

Диджей и бывшая невеста Филиппа Киркорова Катя Гусева в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что музыкант грозится уволить ее после недавней свадьбы.
«Он мне грозился, что сменит диджея. <…> Сказал: «Все теперь, ты уже при молодом человеке, занимайся семьей», — рассказала Гусева.
Вместе с этим девушка согласилась с мнением журналистов, что Киркоров «кинул обидку». Гусева предположила, что все равно будет играть на предстоящих больших концертах и гастролях Киркорова, так как делает свою работу «идеально». Диджей рассказала, что Киркоров ревниво относится к девушкам, которые с ним работают.
«Если ты с ним работаешь вместе, много времени находишься, он хочет, чтобы ты была всегда рядом. И другие мужчины рядом не нужны», — отметила Гусева.
При этом, отметила диджей, Киркоров дал ей дружеский совет, когда та задумалась о свадьбе. Тогда певец посоветовал бывшей невесте выходить замуж, если новый избранник ее действительно любит.
В ноябре 2022 года диджей рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова. Она призналась, что очень хотела сыграть свадьбу со звездой. Как отмечала продюсер, сам Киркоров был не против их союза. Однако, по словам ведущей, их любовная история просто не сложилась. Недавно Гусева вышла замуж за Михаила Сазанова, Киркоров подшутил над влюбленными прямо во время свадебного танца.