$82.64+0.5589.01+0.97

Бывшая невеста Киркорова заявила, что певец пригрозил увольнением после свадьбы

Диджей и бывшая невеста Филиппа Киркорова Катя Гусева в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что музыкант грозится уволить ее после недавней свадьбы.

Бывшая невеста Киркорова заявила, что певец пригрозил ей увольнением
© Газета.Ru

«Он мне грозился, что сменит диджея. <…> Сказал: «Все теперь, ты уже при молодом человеке, занимайся семьей», — рассказала Гусева.

Вместе с этим девушка согласилась с мнением журналистов, что Киркоров «кинул обидку». Гусева предположила, что все равно будет играть на предстоящих больших концертах и гастролях Киркорова, так как делает свою работу «идеально». Диджей рассказала, что Киркоров ревниво относится к девушкам, которые с ним работают.

«Если ты с ним работаешь вместе, много времени находишься, он хочет, чтобы ты была всегда рядом. И другие мужчины рядом не нужны», — отметила Гусева.

При этом, отметила диджей, Киркоров дал ей дружеский совет, когда та задумалась о свадьбе. Тогда певец посоветовал бывшей невесте выходить замуж, если новый избранник ее действительно любит.

В ноябре 2022 года диджей рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова. Она призналась, что очень хотела сыграть свадьбу со звездой. Как отмечала продюсер, сам Киркоров был не против их союза. Однако, по словам ведущей, их любовная история просто не сложилась. Недавно Гусева вышла замуж за Михаила Сазанова, Киркоров подшутил над влюбленными прямо во время свадебного танца.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители