Ани Лорак опубликовала фото подросшей дочери

Ани Лорак не из тех звезд, кто транслирует каждый свой шаг в сторис и ежедневно выдает новый контент. В социальных сетях она публикует в основном фото и видео, связанные с творчеством, и крайне редко радует поклонников личными кадрами. Но на днях она решила сделать исключение: дочь певицы София отметила 12-летие — в честь этого события Лорак поделилась с аудиторией совместным фото с подросшей наследницей.

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Артистка поздравила «самую невероятную и восхитительную» девочку на свете, а заодно поблагодарила звездного кондитера Рената Агзамова за праздничный торт. Судя по фото, день рождения прошел в розовом цвете и стиле K-pop. Однако юная София отказалась от тривиального зефирного платья и сделала выбор в пользу дерзкого костюма из денима от Alexander Wang. Заметили мы у 12-летней дочери Ани Лорак и нарощенные ногти длиннее маминых. Что ж, ставим певице лайк за то, что позволяет дочке самовыражаться.

Тем временем поклонники Лорак разделились на два лагеря: одни считают, что девочка с каждым днем все больше похожа на маму, другие же отчетливо видят в ней папины черты. Напомним, что отец Софии и бывший супруг певицы — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Девочка живет с матерью, но продолжает поддерживать с папой теплые отношения. Сам Мурат буквально на днях женился на молодой избраннице. Боимся представить, сколько еще лет бывшему супругу певицы (они развелись в 2019 году) будут написывать комментарии в духе: «Каролина лучше!»

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