Друг Аллегровой объяснил, почему она пропала

Певица Ирина Аллегрова не выпускает новые песни и не выступает на сцене, потому что ей нужно отдохнуть и "привести в порядок мысли". Об этом в программе "Секрет на миллион" рассказал композитор Виктор Чайка, который близко общается с Аллегровой.