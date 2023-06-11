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Друг певицы Ирины Аллегровой объяснил, почему она пропала

Певица Ирина Аллегрова не выпускает новые песни и не выступает на сцене, потому что ей нужно отдохнуть и "привести в порядок мысли". Об этом в программе "Секрет на миллион" рассказал композитор Виктор Чайка, который близко общается с Аллегровой.

Друг Аллегровой объяснил, почему она пропала
© РИА Новости

Как объясняет Чайка, у исполнительницы наступил "период раздумий". Ее всегда трудно "куда-то вытащить", а сейчас нелюдимость ей особенно необходима.

Виктор Чайка и Ирина Аллегрова дружат много лет. Они познакомились благодаря поэтессе Ларисе Рубальской, которая дружила с певицей.

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