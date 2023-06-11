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Пенелопа Крус рассказала о принципах ЗОЖ, к которым она пришла к своим 49 годам

49-летняя актриса снялась для обложки журнала в купальнике. Видимо, её секреты красоты все-таки работают.

49-летняя Пенелопа Крус раскрыла свои секреты сохранения молодости
© Чемпионат.com

В своей новой фотосессии актриса продемонстрировала отличную физическую подготовку. По кадрам, которыми поделился фотограф обложки, точно не скажешь, что Пенелопе через год будет 50. По её признанию, все дело в позитивном взгляде на жизнь. Она ко всему старается относиться с юмором, особенно к себе и своей красоте.

Но кроме позитива, у актрисы есть и другие секреты сохранения молодости. Сейчас она с ностальгией вспоминает время, когда училась в балетной школе, и не бросает занятия танцами. Кроме того, Пенелопа просто обожает йогу. По её мнению, это больше чем спорт, это стиль жизни.

Также актриса внимательно следит за своим питанием. Она не верит в популярные диеты, поэтому старается просто, чтобы рацион был сбалансированным. Но парочка строгих запретов все-таки присутствует: Пенелопа полностью отказалась от кофе и алкоголя.

Актриса признается, иногда она все равно балует себя вредной едой. Так периодически Крус может себе позволить большую тарелку пасты.

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