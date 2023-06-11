Заплаканную Портман застали во время прогулки с изменившим мужем

Заплаканную Натали Портман подловили во время прогулки с мужем после новостей о его изменах: фото
На днях стало известно, что экоактивистка Камиль Этьен вредит не природе, а семейному счастью Натали Портман и Бенжамена Мильпье. По информации французского журнала Voici, 45-летний хореограф изменяет актрисе с 25-летней защитницей окружающей среды. Папарацци удалось заснять, как Мильпье и Этьен почти одновременно заходят в его офис и выходят спустя два часа. Однако звездным разводом здесь пока и не пахнет: по данным инсайдеров US Weekly и Page Six, Натали Портман верит, что измена мужа лишь мимолетная слабость, и изо всех сил старается сохранить брак.
Журналисты также пишут, что Бен делает все возможное, чтобы восстановить доверие красавицы жены и вымолить у нее прощение. Но судя по всему, пока получается у него на твердую троечку. Репортеры поймали пару на прогулке в парке в день рождения хореографа. На фотографиях, оказавшихся в распоряжении Page Six, 42-летняя звезда «Черного лебедя» словно вытирает слезы и прячет заплаканные глаза под солнцезащитными очками. А в какой-то момент и вовсе кладет голову на скамейку, как будто устала слушать оправдания неверного супруга.
Что ж, надеемся, что Бен действительно сожалеет о своем поступке. И на фото, где телефон занимает его явно сильнее расстроенной жены, заказывает цветы для Натали, а не переписывается с молодой любовницей. Как бы то ни было, мы желаем паре разобраться в своих чувствах и мирно решить все проблемы ради детей — 12-летнего Алефа и 6-летней Амалии.