Заплаканную Портман застали во время прогулки с изменившим мужем

На днях стало известно, что экоактивистка Камиль Этьен вредит не природе, а семейному счастью Натали Портман и Бенжамена Мильпье. По информации французского журнала Voici, 45-летний хореограф изменяет актрисе с 25-летней защитницей окружающей среды. Папарацци удалось заснять, как Мильпье и Этьен почти одновременно заходят в его офис и выходят спустя два часа. Однако звездным разводом здесь пока и не пахнет: по данным инсайдеров US Weekly и Page Six, Натали Портман верит, что измена мужа лишь мимолетная слабость, и изо всех сил старается сохранить брак.

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Журналисты также пишут, что Бен делает все возможное, чтобы восстановить доверие красавицы жены и вымолить у нее прощение. Но судя по всему, пока получается у него на твердую троечку. Репортеры поймали пару на прогулке в парке в день рождения хореографа. На фотографиях, оказавшихся в распоряжении Page Six, 42-летняя звезда «Черного лебедя» словно вытирает слезы и прячет заплаканные глаза под солнцезащитными очками. А в какой-то момент и вовсе кладет голову на скамейку, как будто устала слушать оправдания неверного супруга.

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