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Бывший ангел Victoria's Secret Тейлор Хилл вышла замуж за финансиста

Модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Тейлор Хилл вышла замуж за финансиста Дэниэл Фрайера. Снимками в образе невесты она поделилась в социальных сетях.

Бывший ангел Victoria's Secret Тейлор Хилл вышла замуж за финансиста
© Газета.Ru

Тейлор Хилл опубликовала первые фото в свадебном платье. Для торжественной церемонии она отдала предпочтение наряду от бренда Etro. Модель выбрала белое платье длины макси с открытыми плечами и оборками. Образ дополнили длинные серьги. Тейлор Хилл сделали аккуратную укладку с высоким пучком и вечерний макияж со стрелками и нюдовой помадой.

Модель пока не сообщила, как и где прошла церемония. Однако информационной поддержкой свадьбы занималось издание Vogue. 10 июня Тейлор Хилл и ее возлюбленный поженились в Винтер Парке, штат Колорадо.

Тейлор Хилл — американская топ-модель, одна из «ангелов» бренда Victoria's Secret. Тейлор Хилл начала отношения с британским предпринимателем Дэниелом Фрайером в 2020 году. В июне 2021 года пара объявила о помолвке.

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