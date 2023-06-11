Модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Тейлор Хилл вышла замуж за финансиста Дэниэл Фрайера. Снимками в образе невесты она поделилась в социальных сетях.

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Тейлор Хилл опубликовала первые фото в свадебном платье. Для торжественной церемонии она отдала предпочтение наряду от бренда Etro. Модель выбрала белое платье длины макси с открытыми плечами и оборками. Образ дополнили длинные серьги. Тейлор Хилл сделали аккуратную укладку с высоким пучком и вечерний макияж со стрелками и нюдовой помадой.

Модель пока не сообщила, как и где прошла церемония. Однако информационной поддержкой свадьбы занималось издание Vogue. 10 июня Тейлор Хилл и ее возлюбленный поженились в Винтер Парке, штат Колорадо.