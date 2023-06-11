Довлатова призналась, что раздражает мужа денежными обрядами с трусами

Довлатова призналась, что несколько лет назад узнала о магическом обряде, который помогает зарабатывать деньги. Ритуал заключается в том, чтобы развесить на люстре красное белье. Теперь она скупает его упаковками и оставляет во всех удобных местах. У нее есть требования к форме, потому что не подходят стринги и семейные мужские трусы. А вот сам муж недоволен манипуляциями ведущей, потому что беспокоится, что подумают люди.