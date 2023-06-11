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Алла Довлатова призналась, что раздражает мужа денежными обрядами с трусами

Ведущая Алла Довлатова рассказала, почему ее мужа раздражают денежные обряды. По ее словам, она абсолютно везде развешивает красное белье.

Довлатова призналась, что раздражает мужа денежными обрядами с трусами
© Слово и Дело

Довлатова призналась, что несколько лет назад узнала о магическом обряде, который помогает зарабатывать деньги. Ритуал заключается в том, чтобы развесить на люстре красное белье. Теперь она скупает его упаковками и оставляет во всех удобных местах. У нее есть требования к форме, потому что не подходят стринги и семейные мужские трусы. А вот сам муж недоволен манипуляциями ведущей, потому что беспокоится, что подумают люди.

«А вообще, кого могут раздражать красные трусы, кроме моего мужа? Он все время думает: "Как люди подумают?" А я говорю, что не води никого в спальню, тогда и проблем не будет», — шутливо заключила артистка в программе «Ты не поверишь!».

Довлатова напомнила, что у нее четверо детей и для их воспитания требуется много денег. Такой специфический обряд помогает зарабатывать. Напомним, муж Аллы Довлатовой Алексей Борода является сотрудником полиции.

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