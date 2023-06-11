Россияне начали писать пацанские цитаты Стэтхэма к постам Вина Дизеля

Масса российских фанатов традиционно под постами Джейсона Стэтхэма в соцсетях придумывают абсурдные, забавные и вычурно-пафосные цитаты, которые якобы принадлежать актёру. Недавно русские любители боевиков решили, что Джейсона им мало, и они начали постить подобные высказывания под новым постом Вина Дизеля в его соцсетях, приписывая их также герою «Форсажа» Доминику Торетто.

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Некоторые цитаты, которые российские фанаты приписывают Вину Дизелю и его герою Доминику Торетто.

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