Тимати и Navai представили снятый в Дубаи клип на песню «Lambo»

9 июня российский певец Тимати вместе с Navai из дуэта HammAli & Navai представили пользователям Сети новый сингл «Lambo». Песня создана по мотивам популярной композиции Боба Меррилла «Mambo Italiano», написанной в середине прошлого века.

Традиционно, в новой песне Тимати воспевает роскошный образ жизни в Дубаи. На обложке сингла Тимур Юнусов и Наваи Бакиров предстали в образе заключенных американской тюрьмы. Они позируют в оранжевых комбинезонах на фоне двухъярусной кровати, держа в руках таблички со своими именами.