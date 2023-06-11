Тимати и Navai представили снятый в Дубаи клип на песню «Lambo»
Тимати и солист дуэта HammAli & Navai представили новый сингл «Lambo», созданный по мотивам популярной песни «Mambo Italiano».
9 июня российский певец Тимати вместе с Navai из дуэта HammAli & Navai представили пользователям Сети новый сингл «Lambo». Песня создана по мотивам популярной композиции Боба Меррилла «Mambo Italiano», написанной в середине прошлого века.
Традиционно, в новой песне Тимати воспевает роскошный образ жизни в Дубаи. На обложке сингла Тимур Юнусов и Наваи Бакиров предстали в образе заключенных американской тюрьмы. Они позируют в оранжевых комбинезонах на фоне двухъярусной кровати, держа в руках таблички со своими именами.
Клип вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Большинство пользователей недовольны тем, что авторы неуместно пропагандируют роскошь в Дубаи на фоне проведения специальной военной операции.