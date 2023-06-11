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Актриса Наоми Уоттс тайно вышла замуж за звезду фильма "Миссия невыполнима"

Актриса Наоми Уоттс подтвердила, что заключила брак с коллегой Билли Крудапом. Соответствующий пост она опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

Уоттс тайно вышла замуж за звезду фильма "Миссия невыполнима"
© Соцсети

Муж голливудской актрисы — звезда "Утреннего шоу" и "Миссия невыполнима".

Молодожены выбрали для церемонии традиционные образы. Наоми надела кружевное белое платье от Oscar de la Renta и держала в руках букет цветов. Ее жених был одет в темно-синий костюм и белую рубашку. Актеры поженились Дворце бракосочетаний в Манхэттене.

Соцсети

Уоттс и Крудап были в романтических отношениях с 2017 года. Чувства между ними возникли на съемках проекта Netflix "Цыганка".

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