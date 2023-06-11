Александр Олешко рассказал о травме, которая вынудила его взяться за костыли
Российский актер театра и кино Александр Олешко поделился историей о неудачной травме, которую он получил во время прогона спектакля «Павел I». Артист сообщил, что подвернул ногу, но изначально не придал этому значения.
По словам телеведущего, после получения травмы он продолжал репетировать. Лишь когда боль стала невыносимой, актер решил обратиться за помощью к медикам. Обследование показало разрыв ахиллова сухожилия, рассказал Олешко «Московскому комсомольцу» после выписки из больницы.
«Врачи рекомендовали мне заниматься хотя бы раз в день, а я делаю упражнения по три раза. Через "не могу" пытаюсь разрабатывать мышцы — сидя, лежа, в любом положении. Еще хожу на физиопроцедуры, на магнит», — подчеркнул артист.
Актер отметил, что сейчас он вынужден пользоваться костылями. Творческую деятельность также пришлось поставить на паузу.