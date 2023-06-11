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Александр Олешко рассказал о травме, которая вынудила его взяться за костыли

Российский актер театра и кино Александр Олешко поделился историей о неудачной травме, которую он получил во время прогона спектакля «Павел I». Артист сообщил, что подвернул ногу, но изначально не придал этому значения.

Олешко рассказал о травме, которая вынудила его взяться за костыли
© Слово и Дело

По словам телеведущего, после получения травмы он продолжал репетировать. Лишь когда боль стала невыносимой, актер решил обратиться за помощью к медикам. Обследование показало разрыв ахиллова сухожилия, рассказал Олешко «Московскому комсомольцу» после выписки из больницы.

«Врачи рекомендовали мне заниматься хотя бы раз в день, а я делаю упражнения по три раза. Через "не могу" пытаюсь разрабатывать мышцы — сидя, лежа, в любом положении. Еще хожу на физиопроцедуры, на магнит», — подчеркнул артист.

Актер отметил, что сейчас он вынужден пользоваться костылями. Творческую деятельность также пришлось поставить на паузу.

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