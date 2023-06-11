Олешко рассказал о травме, которая вынудила его взяться за костыли

«Врачи рекомендовали мне заниматься хотя бы раз в день, а я делаю упражнения по три раза. Через "не могу" пытаюсь разрабатывать мышцы — сидя, лежа, в любом положении. Еще хожу на физиопроцедуры, на магнит», — подчеркнул артист.