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35-летняя Эшли Грэм опубликовала фото в купальнике

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фотографию, на которой позировала в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

35-летняя Эшли Грэм опубликовала фото в купальнике
© Газета.Ru

35-летняя Эшли Грэм снялась в алом бикини во время своего отдыха на яхте. Модель показал фигуру, не скрывая растяжек и целлюлита. Перед камерой она позировала без макияжа и укладки.

У Эшли Грэм трое детей от мужа Джастина Эрвина. В 2020 году модель впервые стала матерью сына Исаака, а уже в июле 2021 года сообщила поклонникам о новой беременности. 7 января 2022 года Грэм стала матерью близнецов — сыновей Малачи и Романа. Несмотря на то, что роды были тяжелыми, спустя всего три месяца Эшли Грэм вернулась к активной работе. Модель регулярно продвигает идеи бодипозитива и феминизма.

Модель plus-size активно восстанавливается после родов. Как признавалась модель, у нее сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты и у косметологов, чтобы вылечить кожу.

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