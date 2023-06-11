Актрису Натали Портман сфотографировали на прогулке с мужем

Актриса Натали Портман вышла на публику вместе с мужем Бенджамином Мильпье. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.

© Газета.Ru

Папарацци засняли пару во время прогулки с детьми. На фотографиях актриса аккуратно вытирала слезы и лежала на плече у мужа.

В июне мужа Натали Портман, 45-летнего танцора балета Бенджамина Мильпье, застали за поцелуями с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. Соответствующие фотографии опубликовало издание Voici. Несмотря на это артистка не сняла обручальное кольцо, когда пришла на Открытый чемпионат Франции по теннису.