Актрису Натали Портман сфотографировали на прогулке с мужем
Актриса Натали Портман вышла на публику вместе с мужем Бенджамином Мильпье. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.
Папарацци засняли пару во время прогулки с детьми. На фотографиях актриса аккуратно вытирала слезы и лежала на плече у мужа.
В июне мужа Натали Портман, 45-летнего танцора балета Бенджамина Мильпье, застали за поцелуями с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. Соответствующие фотографии опубликовало издание Voici. Несмотря на это артистка не сняла обручальное кольцо, когда пришла на Открытый чемпионат Франции по теннису.
Позже стало известно, что актриса Натали Портман считает измену своего мужа Бенджамина Мильпье с молодой активисткой ничего не значащей для него интрижкой. По данным источника, Мильпье сожалеет о случившемся и делает все возможное, чтобы восстановить гармонию в отношениях. Однако Портман пока не уверена, к чему приведут их разногласия на фоне измены, уточнил инсайдер.