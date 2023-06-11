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Звезда "Секса в большом городе" ответила на критику своей внешности

Звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис ответила на критику своей внешности. Об этом сообщает The Telegraph.

Звезда "Секса в большом городе" ответила на критику своей внешности
© Globallookpress.com

По словам актрисы, ей тяжело "оставаться молодой" по просьбе поклонников:

"Еще сложнее — помнить, что вам не обязательно выглядеть так. Люди в сети хотят, чтобы вы стремились к этому, но в то же время также не хотят, чтобы вы что-то делали со своей внешностью. Они очень противоречивы".

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По словам Дэвис, ее не раз высмеивали, и она "пролила много слез по этому поводу".

"Почему-то, когда что-то идет не так, люди винят вас, а не врача, который сделал эту работу", — поделилась актриса.

Ранее Кэтролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так".

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