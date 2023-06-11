Певицу Дженнифер Лопес высмеяли за неудачный образ с туфлями
Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес вышла на публику. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки.
53-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике в платье с геометрическим принтом и в туфлях на высоких каблуках и на платформе. Образ дополнили золотые серьги и красная сумка. Волосы она собрала в высокий пучок. Однако поклонники не оценили образа певицы и раскритиковали в комментариях: «Странный образ», «Неудачный выбор обуви», «Каблуки точно не для вас».
В конце мая Лопес и Аффлек страстно целовались в перерывах между походами по магазинам, вопреки слухам о проблемах в браке. Пару заподозрили в разладе после того, как они выяснили отношения во время кинопремьеры.
Звезды поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Аффлек впервые сделал Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м они возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.