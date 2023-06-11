Вдова Юдашкина опубликовала пост спустя 40 дней после смерти модельера

"Хочу поднять трубку и позвонить тебе, услышать твой голом, рассказать как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках. Сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день".