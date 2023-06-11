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Вдова Валентина Юдашкина опубликовала пост спустя 40 дней после смерти модельера

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина опубликовала пост спустя 40 дней после смерти знаменитого супруга. Соответствующим снимком она поделилась в социальных сетях.

Вдова Юдашкина опубликовала пост спустя 40 дней после смерти модельера
© Рамблер

На фотографии модельер Валентин Юдашкин вместе с супругой.

"Валечка, вчера было 40 дней как тебя не стало! Как я скучаю!" — написала Юдашкина.

Пост прокомментировали и другие звезды шоу-бизнеса, среди которых актер Эммануил Виторган, телеведущая Елена Малышева, историк моды Александр Васильев, певица Алсу и многие другие.

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Дочь Юдашкина Галина также написала пост, в котором поделилась с подписчиками, как сильно скучает по отцу:

"Хочу поднять трубку и позвонить тебе, услышать твой голом, рассказать как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках. Сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день".

Ранее Королева рассказала, почему Юдашкин отказывал ей в заказах.

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