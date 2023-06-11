Вдова Юдашкина опубликовала пост спустя 40 дней после смерти модельера

Вдова Валентина Юдашкина опубликовала пост спустя 40 дней после смерти модельера
Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина опубликовала пост спустя 40 дней после смерти знаменитого супруга. Соответствующим снимком она поделилась в социальных сетях.
На фотографии модельер Валентин Юдашкин вместе с супругой.
"Валечка, вчера было 40 дней как тебя не стало! Как я скучаю!" — написала Юдашкина.
Пост прокомментировали и другие звезды шоу-бизнеса, среди которых актер Эммануил Виторган, телеведущая Елена Малышева, историк моды Александр Васильев, певица Алсу и многие другие.
Дочь Юдашкина Галина также написала пост, в котором поделилась с подписчиками, как сильно скучает по отцу:
"Хочу поднять трубку и позвонить тебе, услышать твой голом, рассказать как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках. Сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день".