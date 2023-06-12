Адвокат опроверг слухи о том, что Бритни Спирс принимает запрещенные вещества

«Я отдельно узнал, что в нескольких случаях Барак пыталась связаться с Бритни под ложными предлогами, опять же с ее несовершеннолетними детьми, что является эксплуатацией, преследованием и возмутительным [действием]. Более того, с представителями Бритни не связывались до публикации этой истории, что еще больше демонстрирует фактический злой умысел и безрассудное пренебрежение к правде», — написал Розенгарт.