Адвокат опроверг слухи о том, что Бритни Спирс принимает запрещенные вещества

Адвокат Бритни Спирс опроверг слухи о том, что певица принимает запрещенные вещества
Адвокат Бритни Спирс, Мэтью Розенгарт, осуждает «ложное и клеветническое» сообщение о том, что исполнительница употребляет кристаллический мет. Об этом пишет Page Six.
Розенгарт направил газете Daily Mail письмо, в котором он требует провести внутреннее расследование по поводу новой скандальной статьи.
«Daily Mail через Дафну Барак вчера опубликовала статью, содержащую многочисленные ложные и клеветнические измышления в отношении моего клиента Бритни Спирс, которые приписываются Кевину Федерлайну [бывший муж певицы] и их детям, в частности, о «кристаллическом метамфетамине», — говорится в письме.
Розенгарт отметил, что Федерлайн, который был женат на Спирс с 2004 по 2007 год, «признал ложность истории Барак».
«Я отдельно узнал, что в нескольких случаях Барак пыталась связаться с Бритни под ложными предлогами, опять же с ее несовершеннолетними детьми, что является эксплуатацией, преследованием и возмутительным [действием]. Более того, с представителями Бритни не связывались до публикации этой истории, что еще больше демонстрирует фактический злой умысел и безрассудное пренебрежение к правде», — написал Розенгарт.
Адвокат Бритни Спирс надеется, что в ближайшее время статья про Спирс на Daily Mail будет удалена.