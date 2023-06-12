Дочь Канье Уэста и его новая жена держались за руки на дне рождения певца

Жена Канье Уэста, архитектор Бьянка Цензори, была замечена держащейся за руки со старшей дочерью исполнителя Норт на вечеринке в честь 46-го дня рождения артиста. Об этом пишет Page Six.

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На фотографиях, полученных Page Six, Цензори и Норт улыбались и держась за руки, когда вместе шли на закрытую вечеринку в Лос-Анджелесе.

Норт, которую Уэст воспитывает вместе с бывшей женой Ким Кардашьян, была одета в серый свитер с шортами и черными ботинками. Цензори выбрала черный кожаный тренч и сапоги на каблуках.

Один из видеографов вечеринки выложил видео, на котором Норт снимает, как ее отец поет песню Off The Grid, а Цензори улыбается на заднем плане.

Частная вечеринка была оформлена в минималистском стиле и проводилась при свечах.