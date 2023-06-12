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Анна Винтур с дочерью Би Карроззини появилась на 76-ой премии "Тони"

Анна Винтур пришла поддержать дочь Би Карроззини на церемонии «Тони», которая прошла 11 июня в Нью-Йорке. Об этом пишет Just Jared.

Анна Винтур с дочерью Би Карроззини появилась на 76-ой премии "Тони"
© Газета.Ru

73-летний главный редактор американского Vogue вышла на красной дорожке в театре United Palace в золотом платье с пайетками и фирменных солнцезащитных очках. Ее 35-летняя дочь позировала на совместной фотографии в оливковом бархатном платье.

На 76-ой премии «Тони», которая вручается за достижения в бродвейских постановках в сезоне 2022–2023 годов, Би Карроззини забрала одну из наград.

Би — продюсер, работавшая над возрождением бродвейского спектакля «Парад». Проект выиграл «Тони» за лучший ремейк мюзикла. Актеры Бен Платт и Микаэла Даймонд, сыгравшие в шоу, проиграли в своих категориях.

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