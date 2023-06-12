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Стало известно имя новорожденного сына британской певицы Джесси Джей

Бойфренд исполнительницы Джесси Джей, баскетболист Чанан Сафир Колман, написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что они назвали новорожденного сына Беном Шелли. Об этом пишет Daily Mail.

Стало известно имя новорожденного сына британской певицы Джесси Джей
© Газета.Ru

Чанан поделился черно-белым снимком, на котором он держит на руках новорожденного, и сопроводил фото трогательной подписью.

«Вот и свершилось. Завтра моему юному королю исполнится 1 месяц. И хотя мои ожидания были высоки, ты — это все и даже больше», — написал он.

По его словам, с тех пор, как у него родился сын, работа, еда и сон кажутся совершенно неважными.

«Мое сердце улыбается, а когда ты засыпаешь на мне, обхватив меня руками, я чувствую себя наполненным. Бен Шелли, я уже люблю жить с тобой», — поделился баскетболист, раскрыв имя ребенка.

Певица поделилась эмоциональным постом Чанана на своей странице и написала: «Если вы хотите знать, почему я влюбилась в этого человека. Прочитайте пост».

Осенью 2021 года Джесси Джей публично рассказала о перенесенном выкидыше.

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