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Звезду «Черной Панетры» обвинили в домогательствах

Актера и звезду фильма «Черная Панетра: Ваканда навеки» Теноча Уэрте обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Звезду «Черной Панетры» обвинили в домогательствах
© Lenta.ru

Обвинения в адрес исполнителя роли Нэмора было выдвинуто саксофонисткой и активисткой Марией Еленой Риос. Женщина назвала актера «сексуальным хищником», а также отметила, что насилию подверглись и другие девушки.

«Очень трудно говорить об эмоциональном насилии и злоупотреблении властью сексуального нарцисса, которого любят по всему миру просто за его роль в кинокомиксе», — сказала она.

Ранее известный шоумен и режиссер Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в сексуальном насилии.

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