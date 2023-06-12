Певица Бьянка рассказала об успехах в похудении

Бьянка сбросила шесть кг за три недели. Однако сама артистка недовольна результатом. Она объяснила, что для нее этого мало.

«Но, естественно, я иду к цели, я этим занимаюсь, через день занимаюсь этим процессом. И мне все нравится, мне все в кайф», — поделилась музыкантка.

Липницкая намерена похудеть на 20 кг. Она рассказала, что ей нужно сбросить лишний вес, чтобы сделать пластическую операцию. Артистка планирует пластику живота и пресса. Бьянка уточнила, что любит и принимает свое тело, но если есть возможно его улучшить без негативных последствий, то она это сделает. По словам звезды, она не хочет такие же формы, как у светской львицы Ким Кардашьян, и стремится к фигуре певицы Рианны.