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Певица Бьянка рассказала об успехах в похудении

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) рассказала в беседе с «Пятым каналом», что у нее есть прогресс в похудении.

Певица Бьянка рассказала об успехах в похудении
© Газета.Ru

Бьянка сбросила шесть кг за три недели. Однако сама артистка недовольна результатом. Она объяснила, что для нее этого мало.

«Но, естественно, я иду к цели, я этим занимаюсь, через день занимаюсь этим процессом. И мне все нравится, мне все в кайф», — поделилась музыкантка.

Липницкая намерена похудеть на 20 кг. Она рассказала, что ей нужно сбросить лишний вес, чтобы сделать пластическую операцию. Артистка планирует пластику живота и пресса. Бьянка уточнила, что любит и принимает свое тело, но если есть возможно его улучшить без негативных последствий, то она это сделает. По словам звезды, она не хочет такие же формы, как у светской львицы Ким Кардашьян, и стремится к фигуре певицы Рианны.

29 мая Бьянка резко ответила на замечание о лишнем весе. После того как звезду спросили, почему она «так потолстела», певица послала матом критиков. Артистка назвала подобный вопрос некорректным и нетолерантным.

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