Королева Камилла пропустила звездный прием из-за лондонских пробок

Королева Камилла едва не пропустила открытие своего первого литературного фестиваля «Королевский читальный зал» из-за пробок в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Камилла застряла в пробке на автостраде и пропустила звездный прием на мероприятии, в котором принимали участие актеры Дерек Джейкоби, Ричард Грант и Джоанна Ламли. Машину с опоздавшей королевой встречала актриса Джуди Денч, которая рассказала на фестивале о своей страсти к Шекспиру.