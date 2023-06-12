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Королева Камилла пропустила звездный прием из-за лондонских пробок

Королева Камилла едва не пропустила открытие своего первого литературного фестиваля «Королевский читальный зал» из-за пробок в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Королева Камилла пропустила звездный прием из-за лондонских пробок
© Газета.Ru

По случаю открытия литературного фестиваля король Карл III и королева Камилла устроили королевский прием во дворце Хэмптон-Корт.

Камилла застряла в пробке на автостраде и пропустила звездный прием на мероприятии, в котором принимали участие актеры Дерек Джейкоби, Ричард Грант и Джоанна Ламли. Машину с опоздавшей королевой встречала актриса Джуди Денч, которая рассказала на фестивале о своей страсти к Шекспиру.

«Все было закрыто», — объяснила свое опоздание Камилла Ламли. «Мы были красными от волнения, но теперь все в порядке», — ответила ей Ламли.

Для мероприятия супруга Карла III выбрала струящийся голубой комбинезон бренда Anna Valentine.

Букингемский дворец сообщил, что Ее Величество опоздала из-за «транспортных проблем, связанных с погодой».

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