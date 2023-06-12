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Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии после свадьбы

Певица Татьяна Буланова сменила фамилию после свадьбы. Об этом сама артистка сообщила в соцсетях.

Напомним, Буланова несколько дней назад вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева. Немного выдохнув после церемонии, артистка выложила информацию о своем замужестве в соцсети. Фото со свадьбы она лаконично подписала "Руднева".

Ранее певица не сообщала о планах сменить фамилию, так что поклонники находятся в недоумении. Сама Буланова не делала никаких заявлений на этот счет, так что неизвестно, оставит ли она свою прежнюю фамилию в качестве творческого псевдонима.

С Рудневым артистка живет в гражданском браке уже несколько лет. У них 19-летняя разница в возрасте. Певица признавалась, что ей поначалу было неловко общаться с родственниками своего молодого суженого, но сейчас все сгладилось и артистка не скрывает своего счастья. На свадьбу Руднев, который владеет сетью бистро в Петербурге, подарил своей невесте ресторан. Ожидается, что артистка будет там периодически выступать.

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