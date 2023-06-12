Асмус появилась на публике в компании нового возлюбленного

Асмус уже второй раз появляется на светском мероприятии вместе с возлюбленным. Об их отношениях уже было известно, но знаменитости не хотели публично показывать чувства. При этом на ковровой дорожке актриса не отказала себе в удовольствии взять Евдокимова за руку.