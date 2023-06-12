Кристина Асмус появилась на публике в компании нового возлюбленного
Актриса театра и кино Кристина Асмус посетила премьеру сериала «Райцентр» в компании нового возлюбленного. Избранником звезды оказался актер Роман Евдокимов.
Асмус уже второй раз появляется на светском мероприятии вместе с возлюбленным. Об их отношениях уже было известно, но знаменитости не хотели публично показывать чувства. При этом на ковровой дорожке актриса не отказала себе в удовольствии взять Евдокимова за руку.
По данным «МК», артисты отказались от каких-либо комментариев. Они лишь попозировали для прессы и отправились смотреть сериал о бывших одноклассниках, собравшихся в честь юбилея со дня выпускного.
Напомним, в начале июня Евдокимов опубликовал совместный снимок с актрисой. Под публикацией он заявил о любви к Асмус. Поклонники оценили фотографию, а также отметили красоту пары.