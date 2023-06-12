Стали известны подробности контракта между Роналду и Джорджиной

Стали известны детали добрачного контракта, который португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду заключил со своей спутницей Джорджиной Родригес.

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По сведениям Sport.es пара заключила данное соглашение во время первой беременности Джорджины, чтобы защитить интересы как футболиста, так и его девушки в случае разрыва отношений.

Так по данному контракту в случае прекращения отношений Джорджине достанется семейный дом в Посуэло де Аларкон (Испания). Также ей полагаются пожизненные выплаты в размере €100 тыс. в месяц.

Сообщается, что Джорджина станет официальной матерью близнецам Еве и Матео, которые родились в 2017 году от суррогатной матери.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за «Реал».

Джорджина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.