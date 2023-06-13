Жена Бибера снялась в нижнем белье для рекламы

26-летняя манекенщица позировала перед фотографом в нижнем белье белого цвета, выливая на себя молочко для лица упомянутой марки. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — небольшие золотые серьги и обручальное кольцо.