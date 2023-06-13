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Актриса Варвара Шмыкова стала мамой во второй раз

Актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу "Чики", стала мамой во второй раз. Она родила сына от диджея Даниила Радлова. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

Шмыкова стала мамой во второй раз
© РИА Новости

Мальчик появился на свет 11 июня. Об имени, которым его назвали, рассказал отец ребенка:

"11 июня, в час ночи, на свет появился Лука. Наш такой долгожданный, и в то же время настолько своевременно появившийся на свет сыночек. Его имя приснилось мне накануне, мы это обсудили, решили подержать его в голове и подумать.

Как только взгляд малыша, такого маленького, аккуратного и трогательного, встретился с нашим, мы абсолютно ясно поняли, что другого имени у него быть и не может".

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Радлов также рассказал о совпадении, связанным с именем. По его словам, 11 июня также посвящено дню памяти святого Луки.

Шмыкова уже воспитывает сына Корнея от предыдущего брака с Евгением Козловым.

Ранее Манижа сообщила о беременности необычным способом.

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