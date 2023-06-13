Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая высмеяла хейтеров своего кулинарного шоу "Едим дома".

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В соцсети она отметила, что не собирается прекращать кулинарную деятельность. Высоцкая опубликовала фото с пирожками, которое сопроводила словами "а эта все готовит".

Также она опубликовала и другие новые блюда, на которых оставила аккаунт "Едим дома".

Газета.Ru

Некоторое время назад в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой "Едим дома", которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

Позже в сети появились слухи, что Высоцкая уехала из России из-за травли. 16 мая актриса опубликовала свое фото на фоне лондонского аэропорта Хитроу. Пользователи заподозрили, что звезда покинула страну.