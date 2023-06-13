Певец Стас Пьеха ответил на слухи о своем диагнозе
Некоторое время назад певец Стас Пьеха был госпитализирован с жалобами на боли в сердце. В социальных сетях артист рассказал о своем самочувствии и прокомментировал слухи о диагнозе.
Известно, что Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу. И поклонники, и СМИ писали различные слухи о состоянии артиста. Пьеха прервал молчание и рассказал о своем самочувствии:
"Написали и диагнозы, и выводы, а ведь я сам не получил еще окончательного вердикта и инструкций, но точно знаю, что не инфаркт, и это уже прекрасно".
Певец также поблагодарил тех, кто переживал за него и написал слова поддержки.
Ранее Пьеха уже госпитализирован.
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