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Певец Стас Пьеха ответил на слухи о своем диагнозе

Некоторое время назад певец Стас Пьеха был госпитализирован с жалобами на боли в сердце. В социальных сетях артист рассказал о своем самочувствии и прокомментировал слухи о диагнозе.

Известно, что Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу. И поклонники, и СМИ писали различные слухи о состоянии артиста. Пьеха прервал молчание и рассказал о своем самочувствии:

"Написали и диагнозы, и выводы, а ведь я сам не получил еще окончательного вердикта и инструкций, но точно знаю, что не инфаркт, и это уже прекрасно".

Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом

Певец также поблагодарил тех, кто переживал за него и написал слова поддержки.

Ранее Пьеха уже госпитализирован.

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