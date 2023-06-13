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Билли Айлиш впервые показала тату под грудью на редком фото в купальнике

Певица Билли Айлиш снялась в купальнике. Близкая подруга исполнительницы — дочь кинокомпозитора Ханса Циммера Аннабель — выложила соответствующую фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Билли Айлиш впервые показала тату под грудью на редком фото в купальнике
© Газета.Ru

На опубликованном снимке 21-летняя Билли Айлиш запечатлена в разноцветном лифе от бикини. Волосы певицы собраны в хвост, а взгляд скрыт за солнцезащитными очками. Поклонники исполнительницы хита "Bad Guy" обратили внимание на ее татуировку под грудью, которую она демонстрирует впервые.

"Я сделала тату, но вы никогда ее не увидите", — рассказала она в интервью изданию Vanity Fair в ноябре 2020 года.

В прошлом месяце Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом, 31-летним фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Их роман продлился около семи месяцев. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что 56-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике на яхте.

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