Популярная актриса вышла в свет с иллюзией голой груди

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго появилась на публике в наряде с имитацией обнаженного тела и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Hypebae.

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Знаменитость посетила 76-e вручение ежегодной премии в области американского театра Tony Awards в одежде пакистаного модельера Мишы Джапанвала. Телезвезда вышла в свет в корсетном топе серебристого цвета, дизайн которого создавал иллюзию голого торса и груди. Среди прочего она надела черный брючный костюм, небольшие серьги и туфли на каблуках.

По словам Нионго, выбор упомянутой вещи обусловлен ее причастностью к движению бодипозитива. «Работы Джапанвала борются со стыдом, который люди могут испытывать, когда демонстрируют свои настоящие фигуры. Дизайнер создает реалистичные наряды, чтобы всем было комфортно в своем теле», — высказалась популярная актриса в соцсетях.