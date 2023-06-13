Орлова удивила подписчиков своим лицом без фильтров

Звезда старается тщательно следить за своим внешним видом.

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Телеведущая Ольга Орлова может похвастаться шикарным внешним видом. Артистка старается следить за состоянием кожи лица и тонусом своего тела.

Однако сейчас знаменитость удивила подписчиков своей свежей фотографией. Они попросили Ольгу показать себя без ретуши.

Звезда выполнила просьбу пользователей Сети, но продемонстрировала свое лицо с маской, которая делает его состаренным.

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