Орлова удивила подписчиков своим лицом без фильтров
Звезда старается тщательно следить за своим внешним видом.
Телеведущая Ольга Орлова может похвастаться шикарным внешним видом. Артистка старается следить за состоянием кожи лица и тонусом своего тела.
Однако сейчас знаменитость удивила подписчиков своей свежей фотографией. Они попросили Ольгу показать себя без ретуши.
Звезда выполнила просьбу пользователей Сети, но продемонстрировала свое лицо с маской, которая делает его состаренным.
WomanHit.ru
Одни подписчики оценили юмор Орловой, однако есть и те, кто заявил, что ведущая не показывает себя без фотошопа, потому что считает себя красивой только с использованием фильтров.