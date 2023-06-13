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56-летняя Сальма Хайек в бикини снялась на яхте

Актриса Сальма Хайек опубликовала фотографию в бикини. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

56-летняя Сальма Хайек в бикини снялась на яхте
© Газета.Ru

56-летняя Сальма Хайек выложила в социальных сетях кадр, сделанный во время морской прогулки. Она позировала на борту белоснежной яхты в раздельном купальнике. Бюстгальтер с чашками и плавки на завязках подчеркнули выдающиеся формы актрисы, а голубой цвет бикини оттенил ее бронзовый загар.

"Некоторые люди не любят серые дни, но я считаю, что каждый день ценен. Обожайте свою неделю, что бы она ни принесла", — подписала она.

Фанаты Сальмы Хайек восхитились ее фигурой в купальнике. "Супервумен", "Влюблен в вас с тех пор, как учился в школе в девяностые", "Разве ей не 25 лет?", "Очень сексуальная и красивая", "Вообще не постарела, продолжай в том же духе", — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что 56-летняя Сальма Хайек показала морщины и седину на новом фото.

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