$83.64+1.0090.39+1.38

Звезда Comedy и "Универа" Надя Сысоева перенесла операцию на груди

38-летняя российская актриса, звезда Comedy Woman Надя Сысоева перенесла операцию по удалению опухоли груди.

Звезда Comedy Надя Сысоева перенесла операцию на груди
© Российская Газета

К счастью, обошлось без онкологии - новообразование оказалось не злокачественным и сейчас молодая женщина идет на поправку. Об этом Сысоева рассказала в соцсети.

"Сегодня я выписываюсь из клиники. У меня мощщщщное обновление и следующий этап восстановления! Я здорова и счастлива", - написала артистка (подача - авторская).

Надежда Сысоева родилась в Красноярске, в школе принимала участие в театральных постановках. С 2002-го выступала за красноярскую команду КВН, была участницей конкурса красоты "Мисс Красноярск" в 2007-м. В том же году переехала в Москву и присоединилась к Comedy Woman. Встречалась с Павлом Волей, Романом Паном из "Банд`Эрос" и кинопродюсером Ильёй Байчуриным.

В 2014-м выпустила свое первое музыкальное видео. Снялась в "Самом лучшем фильме 3-ДЭ", проектах "Универ. Новая общага", "Чума!", "Дракулов", "Хочу замуж", линейке "Одноклассницы", других.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители