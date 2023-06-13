Звезда Comedy Надя Сысоева перенесла операцию на груди

К счастью, обошлось без онкологии - новообразование оказалось не злокачественным и сейчас молодая женщина идет на поправку. Об этом Сысоева рассказала в соцсети.

"Сегодня я выписываюсь из клиники. У меня мощщщщное обновление и следующий этап восстановления! Я здорова и счастлива", - написала артистка (подача - авторская).

Надежда Сысоева родилась в Красноярске, в школе принимала участие в театральных постановках. С 2002-го выступала за красноярскую команду КВН, была участницей конкурса красоты "Мисс Красноярск" в 2007-м. В том же году переехала в Москву и присоединилась к Comedy Woman. Встречалась с Павлом Волей, Романом Паном из "Банд`Эрос" и кинопродюсером Ильёй Байчуриным.