Звезда Comedy Надя Сысоева перенесла операцию на груди

Звезда Comedy и "Универа" Надя Сысоева перенесла операцию на груди
38-летняя российская актриса, звезда Comedy Woman Надя Сысоева перенесла операцию по удалению опухоли груди.
К счастью, обошлось без онкологии - новообразование оказалось не злокачественным и сейчас молодая женщина идет на поправку. Об этом Сысоева рассказала в соцсети.
"Сегодня я выписываюсь из клиники. У меня мощщщщное обновление и следующий этап восстановления! Я здорова и счастлива", - написала артистка (подача - авторская).
Надежда Сысоева родилась в Красноярске, в школе принимала участие в театральных постановках. С 2002-го выступала за красноярскую команду КВН, была участницей конкурса красоты "Мисс Красноярск" в 2007-м. В том же году переехала в Москву и присоединилась к Comedy Woman. Встречалась с Павлом Волей, Романом Паном из "Банд`Эрос" и кинопродюсером Ильёй Байчуриным.
В 2014-м выпустила свое первое музыкальное видео. Снялась в "Самом лучшем фильме 3-ДЭ", проектах "Универ. Новая общага", "Чума!", "Дракулов", "Хочу замуж", линейке "Одноклассницы", других.