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Елена Ханга заявила, что отказалась сниматься голой для Playboy по просьбе Ивлеевой

Телеведущая Елена Ханга рассказала в интервью с Лаурой Джугелией, что блогерша Настя Ивлеева предлагала ей откровенную фотосессию для мужского журнала.

Елена Ханга заявила, что отказалась сниматься голой для Playboy
© Газета.Ru

Ханга призналась, что Ивлеева звонила ей в 2022 году и предлагала ей сняться голой на обложку журнала Playboy. 61-летняя телеведущая призналась, что оторопела от предложения.

«Я говорю: «Вы вот себе представляете, как это будет? Вы понимаете, что ваш журнал точно никто не купит? Если до этого там какие-то шансы были, то после этого… Та-да! А вот и я, не ждали? Любуйтесь. При всем моем, да?» Она говорит: «Очень интересно, с вами свяжутся», — рассказала звезда.

Ханга отметила, что через некоторое время ей позвонил продюсер журнала. В ответ телеведущая «деликатно предложила» снять ее со спины. Прежде чем принять решение, она решила посоветоваться с мужем и подругами.

«У него остановился взгляд. Он (муж ведущей Игорь Минтусов. – «Газета.Ru») сказал: «Ты вообще в своем уме? Как ты вообще об этом вслух можешь говорить?» А подружки говорят: «Давай, давай, давай! Как интересно!» Вот они подружки! Пиявки и лягушки!» — поделилась Ханга. В итоге телеведущая отказалась от предложения.

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