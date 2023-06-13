Елена Ханга заявила, что отказалась сниматься голой для Playboy

«Я говорю: «Вы вот себе представляете, как это будет? Вы понимаете, что ваш журнал точно никто не купит? Если до этого там какие-то шансы были, то после этого… Та-да! А вот и я, не ждали? Любуйтесь. При всем моем, да?» Она говорит: «Очень интересно, с вами свяжутся», — рассказала звезда.