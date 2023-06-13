Елена Ханга заявила, что отказалась сниматься голой для Playboy

Телеведущая Елена Ханга рассказала в интервью с Лаурой Джугелией, что блогерша Настя Ивлеева предлагала ей откровенную фотосессию для мужского журнала.
Ханга призналась, что Ивлеева звонила ей в 2022 году и предлагала ей сняться голой на обложку журнала Playboy. 61-летняя телеведущая призналась, что оторопела от предложения.
«Я говорю: «Вы вот себе представляете, как это будет? Вы понимаете, что ваш журнал точно никто не купит? Если до этого там какие-то шансы были, то после этого… Та-да! А вот и я, не ждали? Любуйтесь. При всем моем, да?» Она говорит: «Очень интересно, с вами свяжутся», — рассказала звезда.
Ханга отметила, что через некоторое время ей позвонил продюсер журнала. В ответ телеведущая «деликатно предложила» снять ее со спины. Прежде чем принять решение, она решила посоветоваться с мужем и подругами.
«У него остановился взгляд. Он (муж ведущей Игорь Минтусов. – «Газета.Ru») сказал: «Ты вообще в своем уме? Как ты вообще об этом вслух можешь говорить?» А подружки говорят: «Давай, давай, давай! Как интересно!» Вот они подружки! Пиявки и лягушки!» — поделилась Ханга. В итоге телеведущая отказалась от предложения.