72-летняя Джейн Сеймур показала фигуру в купальнике

Британская актриса, продюсер и писатель Джейн Сеймур показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 296 тысяч подписчиков.

© Кадр из фильма "Живи и дай умереть"

На размещенном снимке звезда фильма о Джеймсе Бонде 1973 года предстала во время отдыха в Коста-Рике.

72-летняя артистка позировала на пляже в коричневом купальнике с декольте до талии на шнуровке, сидя на стволе поваленного дерева. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками и соломенной шляпой, а также сделала педикюр с красным лаком.

Lenta.ru