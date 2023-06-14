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72-летняя Джейн Сеймур показала фигуру в купальнике

Британская актриса, продюсер и писатель Джейн Сеймур показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 296 тысяч подписчиков.

72-летняя Джейн Сеймур показала фигуру в купальнике
© Кадр из фильма "Живи и дай умереть"

На размещенном снимке звезда фильма о Джеймсе Бонде 1973 года предстала во время отдыха в Коста-Рике.

72-летняя артистка позировала на пляже в коричневом купальнике с декольте до талии на шнуровке, сидя на стволе поваленного дерева. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками и соломенной шляпой, а также сделала педикюр с красным лаком.

Lenta.ru

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Какая внешность! Ты — праздник для глаз!», «Красавица», «Замечательное фото», «Тебе очень идет этот купальник», — восхитились пользователи сети.

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