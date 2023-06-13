После длительной судебной тяжбы актриса Эмбер Херд наконец пришла к соглашению с экс-супругом Джонни Деппом.

Эмбер Херд заплатила своему бывшему мужу, звезде «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппу миллион долларов компенсации после их длительного судебного разбирательства - Депп обвинял Херд в неоправданной клевете и ложных обвинениях в домашнем насилии и абьюзе.

Как сообщает TMZ, Депп решил пожертвовать всю сумму на благотворительность, разделив ее поровну между пятью своими любимыми некоммерческими организациями.

После вынесения решения Депп опубликовал в своем Facebook письмо, в котором выразил радость по поводу победы и сказал, что правда, наконец, вышла наружу.

«Через средства массовой информации на меня были выдвинуты ложные, очень серьезные и уголовные обвинения, что вызвало бесконечный шквал ненависти в мою сторону...

С самого начала целью этого дела было раскрыть правду, независимо от исхода. Я обязан был раскрыть правду ради своих детей».

Теперь, когда Депп наконец получил компенсацию от Херд, как сообщает TMZ, он решил пожертвовать всю сумму на благотворительность, разделив ее поровну между пятью своими любимыми некоммерческими организациями. Это будут фонды, чья деятельность сосредоточенна на помощи детям с опасными для жизни заболеваниями, малообеспеченным людям и общинам коренных народов.