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Селену Гомес раскритиковали в соцсетях после фото из Парижа

Певица Селена Гомес опубликовала новые фото из Парижа и подверглась травле от фанатов Хейли Бибер. Об этом звезда сообщила в социальных сетях.

Селену Гомес раскритиковали в соцсетях после фото из Парижа
© Газета.Ru

Селена Гомес поделилась новыми снимками из путешествия во Францию. В комментария подписчики написали: "Играет в жертву", "Ревнует Джастина", "Копирует Хейли Бибер".

После Хейли Бибер защитила певицу и написала в Stories, что не имеет никакого отношения к сообщениям.

"Просто знайте, что я не хочу этого, и я никогда не буду поддерживать или оправдывать ненавистные, подлые или неприятные комментарии. Делать это - значит не поддерживать меня. Если вы участвуете в этом, вы являетесь частью общества, в котором я не хочу быть. Пожалуйста, будьте добрыми или ничего не говорите", — написала Бибер.

В марте Хейли Бибер высказалась о Селене Гомес после травли в социальных сетях. Селена Гомес попросила прекратить травлю Хейли Бибер, которой стали поступать угрозы смертью после их публичной ссоры.

"Никто не должен переживать ненависть и издевательства. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы все это прекратилось", — заявила она.

В феврале Хейли Бибер и Кайли Дженнер якобы публично высмеяли Селену Гомес, за что поплатились потерей подписчиков.

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