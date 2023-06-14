Селену Гомес раскритиковали в соцсетях после фото из Парижа

"Просто знайте, что я не хочу этого, и я никогда не буду поддерживать или оправдывать ненавистные, подлые или неприятные комментарии. Делать это - значит не поддерживать меня. Если вы участвуете в этом, вы являетесь частью общества, в котором я не хочу быть. Пожалуйста, будьте добрыми или ничего не говорите", — написала Бибер.