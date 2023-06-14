Анастасия Волочкова сравнила себя с Мэрилин Монро

Никто не умеет так удивлять публику, как Анастасия Волочкова.

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Балерина беспрерывно дает прессе и поклонникам все более новые инфоповоды.

На этот раз белый лебедь российского шоу-бизнеса сравнила себя с главной кинодивой Голливуда Мэрилин Монро.

Образ Мэрилин Монро прочно вошел в историю мировой культуры и его часто повторяли многие знаменитости. Не так давно Ким Кардашьян выгуляла платье легендарной актрисы, а теперь в схожем образе появилась и Анастасия Волочкова.

Балерина опубликовала в социальных сетях видео, в котором запечатлено как она сидит на плечах двух высоких мужчин в костюмах и резиновых масках. Еще двое в схожих нарядах стояли по краям. Видеоролик Волочкова обработала с помощью ретро-фильтра и наложила фоном всем известную песню Монро «I wanna be loved by you».

Как-либо подписывать свой косплей Анастасия не стала. Однако ее поклонники сочли, что подобным образом танцовщица пытается переключить внимание публики с недавнего скандала на нечто более приятное.