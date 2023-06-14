$83.64+1.0090.39+1.38

Анастасия Волочкова сравнила себя с Мэрилин Монро

Никто не умеет так удивлять публику, как Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова сравнила себя с Мэрилин Монро
© Eva.ru

Балерина беспрерывно дает прессе и поклонникам все более новые инфоповоды.

На этот раз белый лебедь российского шоу-бизнеса сравнила себя с главной кинодивой Голливуда Мэрилин Монро.

Образ Мэрилин Монро прочно вошел в историю мировой культуры и его часто повторяли многие знаменитости. Не так давно Ким Кардашьян выгуляла платье легендарной актрисы, а теперь в схожем образе появилась и Анастасия Волочкова.

Балерина опубликовала в социальных сетях видео, в котором запечатлено как она сидит на плечах двух высоких мужчин в костюмах и резиновых масках. Еще двое в схожих нарядах стояли по краям. Видеоролик Волочкова обработала с помощью ретро-фильтра и наложила фоном всем известную песню Монро «I wanna be loved by you».

Как-либо подписывать свой косплей Анастасия не стала. Однако ее поклонники сочли, что подобным образом танцовщица пытается переключить внимание публики с недавнего скандала на нечто более приятное.

Напомним, что накануне в сети появились неутешительные новости о состоянии здоровья Волочковой. Ряд источников сообщает о развитии у балерины алкогольной энцефалопатии — токсического заболевания головного мозга, которое вызывается избыточным, повторяющимся поступлением в организм этилового спирта и связанных с ним веществ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители