Анастасия Волочкова сравнила себя с Мэрилин Монро
Никто не умеет так удивлять публику, как Анастасия Волочкова.
Балерина беспрерывно дает прессе и поклонникам все более новые инфоповоды.
На этот раз белый лебедь российского шоу-бизнеса сравнила себя с главной кинодивой Голливуда Мэрилин Монро.
Образ Мэрилин Монро прочно вошел в историю мировой культуры и его часто повторяли многие знаменитости. Не так давно Ким Кардашьян выгуляла платье легендарной актрисы, а теперь в схожем образе появилась и Анастасия Волочкова.
Балерина опубликовала в социальных сетях видео, в котором запечатлено как она сидит на плечах двух высоких мужчин в костюмах и резиновых масках. Еще двое в схожих нарядах стояли по краям. Видеоролик Волочкова обработала с помощью ретро-фильтра и наложила фоном всем известную песню Монро «I wanna be loved by you».
Как-либо подписывать свой косплей Анастасия не стала. Однако ее поклонники сочли, что подобным образом танцовщица пытается переключить внимание публики с недавнего скандала на нечто более приятное.
Напомним, что накануне в сети появились неутешительные новости о состоянии здоровья Волочковой. Ряд источников сообщает о развитии у балерины алкогольной энцефалопатии — токсического заболевания головного мозга, которое вызывается избыточным, повторяющимся поступлением в организм этилового спирта и связанных с ним веществ.