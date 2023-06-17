53-летняя Лопес в «голом» мини-платье снялась в рекламе обуви

Еще в марте Дженнифер Лопес выпустила коллекцию совместно с брендом Revolve. 53-летняя певица позировала перед камерой в нескольких образах. Первый — «голое» розовое мини-платье, которое дополнила массивным кольцом и босоножками с перьями. На других кадрах она позировала в пестром платье с открытой спиной и разрезами, а также асимметричном варианте с бантом и жемчугом. К каждому из них Дженнифер Лопес подобрала пары обуви из новой коллекции. Стоимость туфель Revolve из линейки Дженнифер Лопес составляет около $170.