Эминем выдал замуж приемную дочь
Молодожены планировал торжество в узком кругу.
Приемная дочь знаменитого рэпера Эминема – Алайна Скотт вышла замуж за своего избранника Мэтта Меллера после семи лет отношений.
Изначально молодожены планировали свадьбу исключительно в кругу родственников, но и в итоге на торжество собралось более ста гостей.
Да и сама свадьба, где жених с невестой не скрывали чувств друг к другу и роскошных обручальных колец, по ходу дела превратилась в красочное шоу.
Во время торжества Алайна несколько раз упоминала в своей речи Эминема, который удочерил ее в трудный момент, когда она лишилась родителей.
Присутствовала на свадьбе и родная дочь музыканта Хейли, которая несмотря на определенные разногласия со сводной сестрой, не только тепло ее поздравила, но и согласилась быть подружкой невесты.