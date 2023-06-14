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Эминем выдал замуж приемную дочь

Молодожены планировал торжество в узком кругу.

Эминем выдал замуж приемную дочь
© legion-media.ru

Приемная дочь знаменитого рэпера Эминема – Алайна Скотт вышла замуж за своего избранника Мэтта Меллера после семи лет отношений.

Изначально молодожены планировали свадьбу исключительно в кругу родственников, но и в итоге на торжество собралось более ста гостей.

Да и сама свадьба, где жених с невестой не скрывали чувств друг к другу и роскошных обручальных колец, по ходу дела превратилась в красочное шоу.

Inc-News

Во время торжества Алайна несколько раз упоминала в своей речи Эминема, который удочерил ее в трудный момент, когда она лишилась родителей.

Присутствовала на свадьбе и родная дочь музыканта Хейли, которая несмотря на определенные разногласия со сводной сестрой, не только тепло ее поздравила, но и согласилась быть подружкой невесты.

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