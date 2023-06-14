Надежда Кадышева поразила изменениями во внешности

Из-за того что Надежда Никитична редко появляется на публике и в социальных сетях, у фанатов стали закрадываться мысли, что у артистки появились проблемы со здоровьем. Но после долгого отсутствия, по случаю празднования Дня России, 64-летняя певица посетила мероприятие. На днях она выступила на концерте, тем самым развенчала домыслы о своем состоянии и слухи о завершении карьеры.

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Помимо обсуждения здоровья и ухода из шоу-бизнеса «на пенсию», Кадышева часто слышит в свой адрес критику внешности. То звезде припишут несуществующие пластические операции, якобы с помощью которых она пытается сохранить красоту и молодость, то упрекнут ее в старомодных нарядах.

За последние несколько лет исполнительница и правда кардинально менялась: то резко худела, то набирала в весе, а теперь она удивила публику тем, что отказалась от привычных париков, которые прибавляли ей возраст. А вот очевидно, что в пышных и цветастых нарядах она себе точно не откажет.

Накануне, Кадышева поразила изменениями во внешности. Неудивительно, что поклонники принялись активно обсуждать образ внезапно объявившейся Кадышевой.

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Правда, по словам зрителей, естественные элегантные локоны не спасли в целом ее образ, ведь пышное яркое платье с не менее объемными рукавами превратило артистку в низкую и тучную женщину.