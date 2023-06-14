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Состояние Беллы Хадид ухудшается из-за болезни Лайма

Американская супермодель Белла Хадид на протяжении несколько лет борется с болезнью Лайма. Состояние девушки за последнее время ухудшилось, сообщает StarHit.

У Беллы Хадид прогрессирует болезнь Лайма
© Соцсети

Последние полгода модель не появляется на подиумах и светских мероприятиях. Поначалу Хадид заявляла об усталости от работы и желании восстановить силы в спокойной обстановке. Однако впоследствии выяснилось, что девушка страдает от обострения болезни Лайма. В частности, у Беллы прослеживаются помутнения рассудка, тошнота и бессонница.

Кроме того, как известно, пациенты с данным недугом жалуются на плохую работу почек. Зарубежные издания предполагают, что они могут отказать в любой момент, поэтому Белла находится под капельницами и не выходит в свет.

Белла Хадид поделилась архивными снимками с сестрой Джиджи

В 2012-м году у Беллы Хадид диагностировали болезнь Лайма.

«Я не могла встать с постели в течение шести дней. Мое сознание было затуманено, и я не могла видеть. Это было самое тяжелое время в моей жизни», — рассказала супермодель.

Типичными симптомами болезни считаются лихорадка, головная боль, усталость и характерная кожная сыпь. Инфекция передается человеку через укус зараженных клещей.

Ранее отец модели прокомментировал исчезновение дочери из социальных сетей.

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