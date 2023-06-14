Оксана Самойлова показала длину своих натуральных волос
Российская модель и по совместительству жена рэп-исполнителя Джигана разместила в социальных сетях фотографию без своих эффектных локонов. Как оказалось, звезда прибегает к услугам парикмахеров и наращивает волосы.
На опубликованном в личном блоге снимке девушка стоит перед зеркалом и демонстрирует свои натуральные волосы, которые на самом деле чуть длиннее плеч.
Соцсети
Девушка рассчитывает, что в скором времени сможет похвастаться своими натуральными локонами. Однако пока что модель планирует носить наращенные волосы.
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