Российская модель и по совместительству жена рэп-исполнителя Джигана разместила в социальных сетях фотографию без своих эффектных локонов. Как оказалось, звезда прибегает к услугам парикмахеров и наращивает волосы.

На опубликованном в личном блоге снимке девушка стоит перед зеркалом и демонстрирует свои натуральные волосы, которые на самом деле чуть длиннее плеч.

Соцсети

Девушка рассчитывает, что в скором времени сможет похвастаться своими натуральными локонами. Однако пока что модель планирует носить наращенные волосы.