Кендалл Дженнер пришла в ресторан в прозрачном топе без бюстгальтера

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер пришла в ресторан на встречу с подругами в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

© @kendalljenner

Папарацци сняли 27-летнюю манекенщицу в монохромном черном наряде. Для выхода в свет она надела прозрачный топ без бюстгальтера, сквозь ткань просвечивал ее бюст.

Также знаменитость выбрала облегающую юбку выше колена и высокие остроносые сапоги на шпильках. Кроме того, девушка сделала макияж в коричневой гамме и распустила волосы.

Lenta.ru