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Кендалл Дженнер пришла в ресторан в прозрачном топе без бюстгальтера

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер пришла в ресторан на встречу с подругами в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Кендалл Дженнер пришла в ресторан в прозрачном топе без бюстгальтера
© @kendalljenner

Папарацци сняли 27-летнюю манекенщицу в монохромном черном наряде. Для выхода в свет она надела прозрачный топ без бюстгальтера, сквозь ткань просвечивал ее бюст.

Также знаменитость выбрала облегающую юбку выше колена и высокие остроносые сапоги на шпильках. Кроме того, девушка сделала макияж в коричневой гамме и распустила волосы.

Lenta.ru

Известно, что Дженнер посетила специализирующееся на итальянской кухне заведение под названием Giorgio Baldi в Санта-Монике, США. Компанию ей составили модели Хейли Бибер и Лори Харви.

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