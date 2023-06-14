Ксения Бородина назвала минусы своей профессии

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что публичным людям, в том числе представителям ее профессии, зачастую приходится нелегко из-за сплетен и фейков. Минусы своей сферы деятельности она назвала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Бородина заявила, что публичность много дает и много забирает.

«Когда тебе перемывают кости 24 на 7, пишут кучу фейков, вылезают за счет тебя, оскверняют имя, репутацию, трогают личную жизнь. Мало кто бы выдержал», — написала она.

Ведущая выразила уверенность в том, что ни одному известному человеку не приходится легко.