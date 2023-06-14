Седокова объявила о воссоединении с мужем

Знаменитость подчеркнула, что переживания пошли ей на пользу

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Последние недели общественность наблюдала за браком певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Знаменитости устроили публичные семейные разборки. Некоторые пользователи Сети были уверены, что звезды подадут на развод. Седокова и Тимма отписались друг от друга в социальных сетях. Также спортсмен проводил время в стрипиз-клубах, а исполнительница отдыхала в ночных заведениях.

Однако сейчас стало известно, что супруги помирились. В качестве доказательства Анна опубликовала провокационные кадры с Янисом из кровати.

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Воссоединение с мужем певица подтвердила и журналистам, но о причинах конфликта она не стала рассказывать. Кроме этого, Седокова отметила, что личные переживания пошли ей на пользу.